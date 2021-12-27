Глава Тюменской области в рамках акции "Елка желаний" подарит ребенку шведскую стенку

ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках акции "Елка желаний" подарит восьмилетнему тюменцу Даниилу Меньшикову на Новый год шведскую стенку. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе информационного центра правительства Тюменской области.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Елка, украшенная открытками с заветными мечтами маленьких жителей области, установлена в региональном исполкоме партии ("Единая Россия" - прим. ТАСС). Губернатор снял с нее письмо, где описано желание восьмилетнего Даниила Меньшикова: на Новый год он хотел бы получить шведскую стенку" - говорится в сообщении.

Как сообщил Моор, желание получить шведскую стенку - это очень хорошая мечта, которую он обязательно исполнит. "К Новому году у Даниила будет шведская стенка", - сказал губернатор.