Калининград за год удвоил финансирование программы развития восточных районов области

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области в 2021 году в два раза увеличили объем финансирования программы "Восток", нацеленной на развитие 11 муниципалитетов в восточной части региона. Годовой бюджет программы превысил 2,5 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Восток" можно назвать "над-программой", которая консолидировала наиболее важные задачи для развития этих 11 муниципалитетов. Бюджет программы в 2021 году составил более 2,5 млрд рублей - почти в два раза больше, чем в 2020 году", - сказала министр экономического развития, промышленности и торговли области Вероника Лесикова, которую цитирует пресс-служба.

Проект разработан в начале 2020 года по инициативе губернатора области Антона Алиханова. Он подразумевает меры поддержки в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и инфраструктуры, а также льготные займы для предпринимателей. География программы включает Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Полесский, Правдинский и Черняховский городские округа.

Мероприятия в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и развития инфраструктуры в этом году включали строительство и реконструкцию 11 различных объектов. В "Восток" также вошли меры по расселению аварийщиков и две программы по благоустройству территорий: программа конкретных дел и формирование комфортной городской среды. Социальный блок "Востока" в уходящем году объединил более 70 объектов - школы, ФОКи, детсады, в которых проведен капремонт и другие работы.

Базовым инструментом программы "Восток" является льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году отбор заявок проводился дважды. По итогам конкурсов займы в сумме от 2 до 50 млн рублей под один процен1% годовых получили почти 30 инвестпроектов. Совокупно заемщики "Востока-2021" заявляют создание почти 400 новых рабочих мест.