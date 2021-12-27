Путин исполнил желание пятилетнего мальчика, который мечтал побывать в роли пожарного

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который мечтал побывать в роли пожарного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пообщался по телефону с Осором, для которого была организована экскурсия по пожарной части Улан-Удэ. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом он посмотрел праздничный концерт, посвященный Дню спасателя.

В начале декабря Путин присоединился к всероссийской акции "Елка желаний", чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей, одним из которых и стал Осор. У мальчика мышечная дистрофия Дюшенна - редкое генетическое заболевание, которое на данный момент считается неизлечимым. При этом заболевании происходит изменение гена дистрофина, в связи с чем у человека серьезно нарушается способность к координированным движениям.

С двух лет Осор начал прихрамывать, спотыкаться на ровном месте. После проведенных обследований в 2019 году врачи поставили диагноз. На данный момент ребенку сложно вставать с пола, подниматься по лестнице, тяжело идти более 150 м. На дальние расстояния мальчик передвигается с помощью инвалидной коляски. При этом движение кистей рук и чувствительность сохранены, задержка психического развития отсутствует.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.