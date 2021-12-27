Ночные температуры до минус 17-25 градусов ожидаются в регионах ЦФО в ближайшие дни

ТАСС, 27 декабря. Синоптики прогнозирую похолодание в среднем на 5-8 градусов в ночные часы 28-29 декабря в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Так, во Владимирской, Воронежской, Ярославской и некоторых других областях ожидается минус 17-25 градусов; в дневные часы воздух будет прогреваться до минус 9-16 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе ожидается похолодание, а с 29 декабря возможны сильные снегопады. "Завтра в Воронежской области без существенных осадков, ночью температура 19-21 градус мороза, местами до 25 градусов мороза, а днем - 9-14 градусов мороза. В среду, 29 декабря, ночью будет минус 10-15 градусов, местами до минус 20 градусов, небольшой и умеренный снег, а днем - 4-9 градусов мороза, сильный снег, ветер 8-13 м/с, днем с порывами до 15-17 м/с", - сказал Гусев.

Понижение температуры воздуха до минус 17-25 градусов в ночные часы 28 и 29 декабря также ожидается во Владимирской, Костромской, Курской, Тамбовской, Ярославской областях, где днем в понедельник столбики термометров показали около минус 8-12 градусов. "28 декабря будет облачно, местами слабый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью - минус 14-19 градусов, днем - минус 11-16 градусов. 29 декабря температура воздуха ночью - минус 20-25 градусов, днем - минус 12-17 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях ночами 28-29 декабря прогнозируется около минус 12-17 градусов, в дневные часы - до минус 7-12 градусов. "29 декабря днем - снег, местами сильный, местами метель, гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, днем порывы до 13-18 м/с, температура воздуха ночью - минус 12-17 градусов, днем - минус 7-12 градусов", - сообщили в ЦГМС по Рязанской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 28 декабря значительная часть ЦФО будет находиться в области повышенного атмосферного давления, снег пройдет лишь местами. 29 декабря ожидается прохождение атмосферного фронта в южной половине округа, в связи с этим местами возможен сильный снег, ветер с порывами до 16 м/с, на дорогах снежные заносы.