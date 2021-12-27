План по вакцинации от гриппа выполнили почти на 83% в Липецкой области

ТАСС, 27 декабря. Медики в Липецкой области привили от гриппа более 562,9 тыс. жителей региона, что составляет 82,2% от плана по вакцинации от этого вируса. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Вакцинировано [от гриппа] более 562,9 тысяч человек, в том числе более 1,7 тыс. беременных, более 170 тыс. детей. За счет средств областного бюджета, работодателей и личные средства граждан привито более 41,3 тыс. жителей. Случаев поствакцинальных осложнений не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

По ее данным, от гриппа вакцинировано 49,9% жителей Липецкой области. Всего же в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения, или 684 тыс. человек.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 8 991 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 15,5% ниже уровня предыдущей недели, когда был выявлен 10 641 случай ОРВИ. Также медики выявили восемь случаев гриппа. Из общего числа заболевших 66% составляют дети до 14 лет.