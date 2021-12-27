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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья не планируют вводить дистанционное обучение в школах

Как отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, около 90% преподавателей подмосковных школ прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области не рассматривают организацию дистанционного обучения в образовательных организациях региона, сообщила журналистам в понедельник зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

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"Таких планов нет, никого мы на дистанционку переводить не будем, мы только за очное обучение. Сейчас санитарно-эпидемическая обстановка сложная, но она стабилизируется", - сказала Каклюгина.

Она добавила, что около 90% преподавателей подмосковных школ прошли вакцинацию от коронавируса.

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