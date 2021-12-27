Власти Подмосковья не планируют вводить дистанционное обучение в школах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области не рассматривают организацию дистанционного обучения в образовательных организациях региона, сообщила журналистам в понедельник зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Таких планов нет, никого мы на дистанционку переводить не будем, мы только за очное обучение. Сейчас санитарно-эпидемическая обстановка сложная, но она стабилизируется", - сказала Каклюгина.

Она добавила, что около 90% преподавателей подмосковных школ прошли вакцинацию от коронавируса.