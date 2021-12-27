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В Белгородской области в новогодние праздники усилят контроль за безопасностью детей

Глава региона Вячеслав Гладков также поручил усилить контроль за организацией перевозок детей, в частности, до мест проведения различных соревнований

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить контроль за безопасностью детей в период новогодних праздников. Особое внимание глава региона попросил уделить неблагополучным семьям, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Необходимо создать рабочую группу с представителями прокуратуры, УМВД и главами и довести эту информацию до родителей. Вопрос детской безопасности - для нас всегда главный, поэтому необходимо вести мониторинг обстановки в неблагополучных семьях на зимних каникулах", - приводит пресс-служба слова Гладкова.

Также губернатор попросил усилить контроль за организацией перевозок групп детей, поскольку показатели детской смертности в ДТП растут еженедельно. "На сегодняшний день по всей области плохо организована система передвижения детей до мест проведения различных соревнований. Ситуацию необходимо улучшать, в том числе и за счет дополнительного выделения автобусов с ремнями безопасности и машинами сопровождения", - добавил Гладков, слова которого приводит пресс-служба.

Теги
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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