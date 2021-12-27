Кафе и ресторанам Оренбургской области разрешили работать круглосуточно в праздничные дни

ОРЕНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Заведениям общепита Оренбургской области разрешили работать круглосуточно в новогодние праздники. Соответствующее изменение в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции" внес губернатор региона Денис Паслер, сообщила его пресс-служба.

"Согласно новой редакции указа предприятиям общественного питания разрешено работать без ограничения по времени в период с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Ранее было разрешено работать без ограничений по времени только в новогоднюю ночь", - говорится в сообщении.

Остальные ограничения продолжают действовать в Оренбургской области: для входа в кафе или ресторан, где проводится корпоратив, с 20 декабря необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. До 11 января 2022 года продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов. Также с 11 января 2022 года снова будет действовать запрет на оказание услуг общественного питания с 00:00 до 06:00.

В регионе продолжает снижаться количество ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. Всего, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 107 417 случаев заражения, в том числе 159 - за прошедшие сутки. Выздоровели 94 171 человек, 372 - за минувшие сутки. Умерли 3 421 человек. В стационарах с подтвержденным коронавирусом находятся 594 человека.