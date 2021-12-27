Новогодние елки в школах Смоленска проведут онлайн-формате

ТАСС, 27 декабря. Образовательные учреждения Смоленска проведут новогодние елки для школьников в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования и молодежной политики города в понедельник.

"Только в режиме онлайн могут отдельно взятые классы проводить свои мероприятия. Это может быть конкурс чтецов, лучшее "новогоднее" окно, фотографии, конкурсы, которые классные руководители будут проводить вместе с детьми", - говорится в сообщении.

Данное решение принято на основе рекомендаций управления Роспотребнадзора по Смоленской области в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением сезонных респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, в школах Смоленска полностью отменены мероприятия для всех классов.

Пресс-служба городской администрации ранее сообщала, что из-за сложившейся эпидситуации учеников всех школ перевели на дистанционное обучение с 16 по 23 декабря. Затем сроки ограничения продлили еще на семь дней. Отмечалось, что доля детей в возрасте до 14 лет в Смоленской области составила 71% от общего числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), порог заболеваемости в регионе превышен на 60,7%. Прежде в регионе разрешили проведение утренников, а также допуск на них родителей при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.

По данным регионального оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 84 283 случая заражения коронавирусом, из них 199 - за последние сутки. Ранее в течение недели в регионе ежедневно выявлялось около 220 случаев. Выздоровели 69 411 жителей, умерли 2 338 пациентов. Вакцинацию первым компонентом прошли 429 тыс. человек, вторым - 408 тыс. человек. Охват вакцинацией взрослого населения составляет более 55,7%.