В проекте "Открой свою Россию" победили 30 туристических маршрутов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Победителями всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Открой свою Россию" объявлены 30 туристических маршрутов, которые проходят по 21 региону РФ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе агентства по итогам церемонии награждения призеров в Москве.

"Тридцать маршрутов-победителей проходят по 21 региону, шести федеральным округам. Северо-Западный федеральный округ стал лидером по количеству победителей - 13 маршрутов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в АСИ, 26% маршрутов-победителей проходят по нескольким регионам. Среди них есть даже один трансграничный маршрут: он начинается в Республике Бурятия, проходит по Иркутской области и заканчивается у озера Хубсугул в Монголии ("Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула"). Другой межрегиональный маршрут проходит через семь регионов - по Иркутской, Амурской, Сахалинской областям, республикам Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальскому и Хабаровскому краям ("БАМ. От Байкала до океана"). Еще один проект охватывает несколько регионов Енисейской Сибири - Красноярский край, республики Хакасия и Тыва ("Легенда о Сибирии").

"Правительство ставит амбициозные цели по перезагрузке всей отрасли и росту количества путешествий по всей стране. К 2030 году мы увеличим этот показатель вдвое - до 140 млн путешествий в год. Будут созданы 1,7 млн новых рабочих мест, до 8,3 трлн рублей увеличится вклад отрасли в экономику страны", - привела пресс-служба слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, под председательством которого работала конкурсная комиссия.

Он отметил, что инвесторам предлагаются выгодные условия для строительства туристической инфраструктуры. "Для этой задачи образован новый институт развития - корпорация "Туризм.РФ", которая также принимала активное участие в работе конкурсной комиссии проекта. И идея АСИ обратить внимание на предпринимательскую инициативу в туризме, создание новых турпродуктов очень своевременна. Участники помогли увидеть и открыть людям новые интересные маршруты с локальной идентичностью и местными достопримечательностями. Я очень благодарен им за этот вклад в развитие индустрии", - сказал Чернышенко. По его словам, развитие внутреннего туризма в России - один из национальных приоритетов, а проект "Открой свою Россию" удачно дополняет инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила всех участников и отметила большой интерес к прошедшему отбору. "Задача агентства - поддерживать лидеров проектов и предпринимателей, которые работают в разных сферах. Тема туризма оказалась эталонной с точки зрения того, как можно выстроить эту работу снизу до самого верха - до инструментов поддержки на уровне правительства. <…> Работая с каждым проектом, мы на его примере понимали, какие системные меры поддержки здесь могут быть и как их вшить в те программы, которые сегодня принимаются правительством", - сказала она.

Национальный брендовый маршрут

Ростуризм по итогам конкурса определил 10 маршрутов из представленных 192 проектов, рекомендуемых для подачи заявки на соискание статуса "Национальный брендовый маршрут". Такой статус могут иметь только маршруты, которые полностью отвечают требованиям Ростуризма, в том числе являются узнаваемыми, круглогодичными, регулярными, целостными и соответствуют российским стандартам по предоставлению туристических и иных услуг, выходящих в туристский продукт.

"Помимо 30 победителей, как и обещали, мы выбрали 10 маршрутов, которым поможем получить звание "национальных". В основе философии - удобное путешествие, которое станет для туриста безопасным, комфортным, интересным и будет сбалансировано по соотношению цена-качество. Эти критерии мы впервые сформулировали и утвердили в правительстве к национальным туристическим маршрутам. В следующем году мы поможем доработать все 10 выбранных маршрутов, поддержим их обустройство, в том числе с помощью грантов", - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой привела пресс-служба.

Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов рассказал, что 10 из 30 маршрутов-победителей проходят по территориям, на которых сегодня корпорация развивает туристическую инфраструктуру. Он отметил, что таких территорий будет больше.

"Взять, к примеру, маршрут "Байкальский лед" Алексея Стрелюка, который открывает самые красивые уголки легендарного озера. В ближайшее время на пути этого маршрута появятся пять новых отелей - от трех до пяти звезд. И корпорация совместно с Минстроем России приступит к строительству обеспечивающей инфраструктуры. Когда качественные дороги приходят вовремя к объекту, инженерные коммуникации и придорожные сервисы появляются в нужных местах. За счет этого путь туриста на маршруте станет комфортнее. А в общем, благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" турпоток на Байкал увеличится в 2,5 раза", - привела пресс-служба слова Суханова.