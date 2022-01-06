Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника

В этот день верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи — Ирод Великий. Все гостиницы Вифлеема были заняты, поэтому Святое Семейство вынуждено было остановиться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился Младенец Иисус, колыбелью ему стали ясли. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали "вместилищем невместимого Бога". Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого события. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

Мнения историков о точной дате Рождества Христова разнятся.

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 годом до н.э. и 7 годом н.э., когда проводилась единственная известная перепись населения в описываемый период.

Ни один историк этого периода в своих трудах не упоминал факт рождения Иисуса. Богословы объясняют это надмирностью рождения Христа, отмечая, что оно превосходило историческую событийность.