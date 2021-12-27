СМИ: Израиль ввел дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля с 27 декабря ужесточили ограничения в отношении работы торговых центров, вновь введены лимиты по количеству посетителей, вход в магазины площадью более 100 кв. м возможен только после предъявления зеленого пропуска. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth , отмечая, что новые меры вводятся для предотвращения дальнейшего распространения омикрон-штамма.

По данным издания, контроль за выполнением новых предписаний начнется с 28 декабря в соответствии с постановлением израильской правительственной комиссии по борьбе с распространением коронавируса от 21 декабря. Тогда министры постановили, что "торговые центры будут работать по правилам "лилового знака" [соблюдение предписаний Минздрава, в частности, о ношении защитных масок и социальной дистанции] при максимальной заполняемости один человек на 15 кв. м площади", сообщила в тот же день правительственная пресс-служба. В торговых центрах вход "в магазины площадью более 100 кв. м разрешен при предъявлении зеленого пропуска", но это правило "не будет применяться в торговых точках, которые предоставляют основные услуги [продуктовые магазины, аптеки и т. п.], в них продолжат действовать текущие правила "лилового знака" при максимальной заполняемости один человек на 7 кв. м. площади", говорится в постановлении.

Решение правительственной комиссии по коронавирусу в отношении режима работы торговых центров было утверждено комиссией Кнессета (парламента страны) по законодательству 26 декабря, отмечает Yedioth Ahronoth.