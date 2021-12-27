СМИ: на границе Украины с РФ в Луганской области построили забор из колючей проволоки

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Стокилометровый забор появился в Луганской области Украины на границе с Россией. Его высота составляет два метра, он обтянут колючей проволокой, сообщает в понедельник украинское издание "Общественное".

Отмечается, что начинается забор еще в Харьковской области. На этом участке установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

Представитель Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко рассказала изданию, что противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, обустроенные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей, но удержать наступление потенциального противника не смогут.

В конце ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что изменяется стратегия обустройства границ. По его словам, правительство выделило 21 млн гривен (около $800 тыс.) на укрепление границы. Шмыгаль отметил, что это начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства будут добавляться по мере необходимости, уточнил премьер.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что на обустройство границы с Россией и Белоруссией необходимо 17 млрд гривен (более $640 млн). При этом министр подчеркнул, что Украина будет оснащать свою границу только "современными инженерными сооружениями".