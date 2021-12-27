В Пензе открыли стелу "Город трудовой доблести"

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Открытие стелы "Город трудовой доблести" состоялось в Пензе в понедельник, в день 80-летия завершения строительства Сурского оборонительного рубежа.

"Сегодня мы открываем стелу, которая посвящена Пензе как городу трудовой доблести. За присвоением Пензе почетного звания "Город трудовой доблести" стоит труд большого количества людей, которые ковали Победу нашей великой армии в тылу", - отметил на церемонии открытия стелы губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он добавил, что дата открытия памятника является знаковой. 80 лет назад, 27 декабря 1941 года, было завершено строительство Сурского оборонительного рубежа - линии укреплений, которая проходила по территории региона и предназначалась для того, чтобы задержать врага на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску.

Монумент представляет из себя композицию из 16-метрового обелиска, на котором выгравирован снимок, сделанный в мае 1945 года на ступенях Рейхстага рядом с надписью "А мы из Пензы", и восьми пилонов, посвященных предприятиям региона, внесшим свой вклад в Победу. Стела расположена в сквере 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково, это место выбрали жители города путем голосования на сайте мэрии.

"Этот памятник - учебник истории. Я считаю очень важным, чтобы молодые люди приходили сюда со своими учителями, с ветеранами, изучали каждый из этих пилонов, на которых запечатлен подвиг того или иного трудового коллектива. Это будет очень правильно и заслуженно", - подчеркнул зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Пензенская область в годы войны

В Пензенскую область в годы войны была эвакуировано более 120 тыс. жителей из западных областей СССР, более 50 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Здесь выпускалась легендарная "Катюша", производился каждый четвертый взрыватель для мин, бомб и снарядов. В годы войны из Пензенской области на фронт ушли более 300 тыс. человек, из них свыше 190 тысяч погибли. За вклад в Победу регион в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено президентом РФ в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 20 мая 2021 года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 12 городам России: Барнаулу, Каменск-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.