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Первое в России уголовное дело из-за читов для World of Tanks направили в суд

Следствие оценило ущерб разработчику игр от действий обвиняемого в 670 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первое в России уголовное дело из-за читов для компьютерной игры World of Tanks в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы дело в отношении Андрея Кирсанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание и распространение вредоносных компьютерных программ") направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга", - сказала собеседница агентства.

Решением суда также в отношении Кирсанова оставлена прежней мера пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кирсанов обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей.

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии.

Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

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