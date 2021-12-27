В горах Сочи зафиксировали редкие линзовидные облака

СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Редкое природное явление в виде линзовидных облаков зафиксировали в горах "Розы Хутор" в Сочи. Это связано с влиянием гор на воздушный поток, рассказал ТАСС синоптик курорта Адриан Коротеев.

"В данном случае это орографические линзовидные облака, то есть их появление вызвано влиянием гор на воздушный поток. Горы вынуждают этот поток приподниматься и, соответственно, охлаждаться - в гребнях этих своеобразных воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара", - рассказал он.

Синоптик отметил, что для образования этих облаков нужен сильный ветер при довольно большой влажности воздуха. Такие условия характерны для близости атмосферного фронта, что часто сулит изменение погоды, чаще всего осадки и похолодание. Сами облака выглядят как блюдца, при этом они неподвижны, несмотря на поток воздуха.