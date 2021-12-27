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Пандемия COVID-19

В Свердловской области до 15 января отменили QR-коды для посещения общепита

Требование также отменили для посещения фитнес-центров, салонов красоты и детских комнат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области до 15 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты для посещения заведений общепита, фитнес-центров, салонов красоты и детских комнат. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

"С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок", - написал губернатор.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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