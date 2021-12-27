Модернизация системы общественного транспорта в Пензе позволит ввести 300 тыс. кв. м жилья

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Модернизация транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта в Пензенской агломерации, которая запланирована на 2022-2023 гг., позволит в перспективе ввести 300 тыс. кв. м жилья в развивающихся микрорайонах благодаря повышению их транспортной доступности. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Проект строительства транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава в Пензенской области является очень важным для нашего региона, его реализация запланирована на 2022-2023 годы. Задача проекта - повысить к 2024 году уровень удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания до 85%. Также это поможет освоению новых территорий, так как объекты транспортной инфраструктуры будут располагаться в микрорайонах перспективной застройки. Благодаря этому планируется ввод в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья", - отметил Мельниченко.

Стоимость проекта составляет 6,4 млрд рублей, из которых 50% - это бюджетные средства, которые Пензенская область получит по программе инфраструктурных кредитов, еще 3,2 млрд рублей - это внебюджетное финансирование, которое предоставит региону государственная корпорация ВЭБ.РФ.

С 1 января 2022 года полномочия по транспортному обслуживанию населения в городах Пензе и Заречный, а также в Бессоновском и Пензенском районах, которые входят в Пензенскую агломерацию, переходят из ведения муниципалитетов на уровень региона. Кроме того, в течение года будет скорректирована маршрутная сеть в агломерации. "Мы будем выстраивать работу транспорта таким образом, чтобы у пассажира, который едет из пункта А в пункт Б с пересадкой, был бы так называемый "золотой час", в течение которого он мог бы пересесть на другой маршрут, не платя за это дополнительные деньги", - пояснил Мельниченко.

В рамках проекта по модернизации транспортной системы также планируется ввести регулируемые тарифы на проезд, которые будут субсидироваться из бюджета, и перейти на электронный расчет при оплате проезда.

Губернатор подчеркнул, что для модернизации подвижного состава необходимо порядка 360 новых автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. Порядка 40 из них поступят в Пензенскую область в ближайшее время. Для обеспечения их работы будут организованы два новых автотранспортных предприятий и построены газозаправочные станции. "Рассчитываю, что в 2023 году мы перейдем на новую маршрутную сеть и по Пензе поедут новые автобусы", - добавил Мельниченко.

Инфраструктурные проекты в Пензенской области

Модернизация системы общественного транспорта является одним из важнейших, но не единственным крупным инфраструктурным проектом, которые планируется реализовать в регионе в ближайшие годы. Власти Пензенской области намерены развивать дорожную инфраструктуру с привлечением бюджетных кредитов и продолжить строительство инженерных коммуникаций с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

"Определен пилотный проект по реконструкции канализационного коллектора от ул. Серпуховской до ул. Кирпичной в Пензе, которое предполагается осуществить за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Реконструкция коллектора позволит построить и ввести в эксплуатацию до 100 тыс. кв. метров жилья", - отметил Мельниченко. Стоимость строительства объекта, которое планируется на 2022 год, составит 375 млн рублей.

После отработки механизмов строительства инфраструктуры в регионе планируют приступить к более крупному проекту по реконструкции системы водоотведения в южной и правобережной части Пензы. "Ориентировочная стоимость проекта составляет более 1,6 млрд рублей. Его реализация позволит создать резерв мощности для строительства и ввода в эксплуатацию в среднесрочной перспективе более 3 млн квадратных метров жилья", - пояснил губернатор.

Улучшение качества водоснабжения в регионе

Одним из важнейших проектов для Пензенской области является повышение качества водоснабжения. "На сегодняшний день более 80 тысяч жителей региона имеют проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Большое содержание железа, микроэлементов и минеральных солей делает воду небезопасной для постоянного применения. На сегодняшний день в замене нуждается около 2,5 тыс. км сетей водоснабжения, 544 км сетей водоотведения, 200 артезианских скважин, 326 водонапорных башен", - сообщил Мельниченко.

По его словам, для очистки воды от железа и фторидов необходимо построить девять станций обезжелезивания и шесть станций дефторирования. На реализацию этих планов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" региону дополнительно необходимо 3,2 млрд рублей. "По поручению президента РФ в Пензенской области были подготовлены необходимые заявки по данной программе и направлены в адрес соответствующих министерств и ведомств правительства Российской Федерации", - отметил глава региона.

Помимо этого, планируется привлечь дополнительные средства для оздоровления рек в Пензенской области, в первую очередь реки Сура, которая является крупнейшим притоком Волги и протекает по территории Пензенской области. Сурское водохранилище является основным источником водоснабжения для Пензы и Заречного, однако качество воды невысокое из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод.

"Для кардинального улучшения ситуации необходим капитальный ремонт и строительство очистных сооружений. Реализация проекта позволит достичь доли очистки хозяйственно-бытовых стоков от населения к 2030 году в 94,5%. В целом - на 30% снизит сброс неочищенных сточных вод в реки Пензенской области", - пояснил Олег Мельниченко. На реализацию проекта региону дополнительно требуется 12,2 млрд рублей.