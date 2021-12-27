Губернатор Ивановской области прошел ревакцинацию против коронаруса

ИВАНОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ревакцинировался "Спутником лайт". После вакцинации прошло достаточно времени, уже пора. Сделал прививку на железнодорожном вокзале", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По данным департамента здравоохранения региона, в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины "Спутник V" 461 тыс. человек, завершили полный курс вакцинации 389 тыс. человек. Коллективный иммунитет сформирован у 46,8% граждан.

В настоящий момент в регионе официально зарегистрировано свыше 67 тыс. случаев ковида, прирост за сутки составил 177 диагнозов, умерли 2 466 пациентов. За минувшую неделю заболеваемость пневмонией в Ивановской области снизилась на 13,3% и составила 391 случай.