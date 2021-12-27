Ялта обеспечена питьевой водой минимум на год

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Бесперебойное водоснабжение Ялты обеспечено минимум на год, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

"По информации врио директора предприятия "Водоканал ЮБК" Алексея Григорьева, в Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, это 87% от общего объема (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском - 6 млн или 57% от объема (год назад - чуть больше 2,5 млн кубометров). Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты. Даже если в ближайшее время не будет притока", - написала Павленко.

Мэр города отметила, что дополнительно имеются снежные запасы на плато Ай-Петри, также город продолжает брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.