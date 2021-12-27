Минтруд Омана обязал работников предъявлять сертификат о вакцинации или медотвод

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство трудовых ресурсов Омана издало циркуляр, в соответствии с которым работники предприятий государственного и частного секторов обязаны предъявлять нанимателям сертификат о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод. Об этом сообщила в понедельник оманская газета Al Watan .

"Циркуляр обязывает каждого чиновника или работника предоставить своему работодателю сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что он получил две дозы одной из зарегистрированных в стране вакцин, или предоставить заключение из медицинского учреждения, подтверждающее такое состояние здоровья, при котором ему не рекомендовано вакцинироваться", - говорится в сообщении издания. При этом не уточняется, является ли отсутствие этих документов поводом к отстранению работника от его обязанностей.

На прошедшей в Маскате 28-й пресс-конференции верховного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией руководство Минздрава султаната призвало население вакцинироваться от COVID-19, а также принимать бустерную дозу препаратов. В этой связи министр здравоохранения Ахмад бен Мухаммед бен Обейд ас-Саиди подчеркнул, что центры вакцинации открыты во всех регионах страны и нет никаких причин или оправданий для отказа от иммунизации, передало Информационное агентство Омана. По его словам, бустерную дозу вакцины от коронавируса на 26 декабря получили 95 227 человек.

По информации оманского Минздрава, с начала пандемии в султанате с населением 5,1 млн человек зарегистрировано 305 174 случая заражения коронавирусом, при этом 300 314 человек уже выздоровели, 4 114 пациентов умерли от последствий заражения. Генеральный директор департамента по общему надзору за заболеваниями при Минздраве Омана Сейфа бен Салем аль-Абри сообщил, что в стране зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 90 человек имеют схожие симптомы. По последним данным, одну прививку от COVID-19 в стране сделали уже не менее 3,1 млн жителей, две прививки - 2,8 млн человек.