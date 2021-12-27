Чат-боты для обращений к властям планируют запустить во всех субъектах РФ в 2022 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чат-боты в мессенджерах и социальных сетях, с помощью которых жители напрямую смогут обращаться в региональное правительство, планируется запустить во всех субъектах России в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Диалог".

"Диалог" в октябре запустил в пилотных 10 регионах РФ правительственные чат-боты в мессенджерах Telegram и Viber, в которых можно напрямую обратиться в любое ведомство своего региона. В ноябре аналогичные чат-боты заработали в социальной сети "ВКонтакте". <…> Планируется, что в 2022 году подобные чат-боты будут запущены во всех регионах РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через чат-боты ежедневно отправляется около 7 тыс. обращений от жителей 10 регионов. Самые популярные темы - соцзащита, коронавирус, здравоохранение, услуги ЖКХ, состояние дорог и благоустройство.

"Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодной прямой линии использовал чат-боты, где был специально создан раздел "Задать вопрос губернатору". Глава Калужской области Владислав Шапша совместно с ЦУР через чат-боты провел "народные" обсуждения по изменениям, которые планируется внести в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрея Цепелева.

Ранее сообщалось, что для каждого из 10 регионов разработан индивидуальный чат-бот, интегрированный с системой "Инцидент Менеджмент", со справочной информацией и возможностью получить ответ или решить проблему. В чат-ботах можно отправить вопрос или жалобу и в них же получить официальный оперативный ответ ведомства в течение 24 часов, к обращениям разрешено прикреплять документы и фото.