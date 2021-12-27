СМИ: в столицу Йемена впервые после атаки ВВС аравийской коалиции прибыл гуманитарный груз

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Три самолета с гуманитарной помощью от ООН и других международных организаций успешно приземлились в аэропорту столицы Йемена впервые после обстрела воздушной гавани ВВС аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Сане, которая находится под контролем мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как уточняется, после почти недельного перерыва хуситы вновь разрешили спецбортам различных международных организаций, включая ООН, доставлять гуманитарные грузы в Сану.

20 декабря возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла серию ударов по столичному аэропорту Йемена, предварительно потребовав от представителей международных гуманитарных организаций и гражданских сотрудников покинуть зону аэропорта. Как сообщил позднее пресс-секретарь командования коалиции полковник Турки аль-Малики, атаки осуществлялись исключительно по военным объектам, поскольку, по его словам, хуситы используют аэропорт Саны для военных целей, в частности для запуска баллистических ракет по территории саудовского королевства.

21 декабря хуситы проинформировали о серьезных повреждениях в воздушной гавани Саны и невозможности временно принимать самолеты ООН и других международных организаций. В последние годы из-за воздушной блокады столичный аэропорт Йемена работает в основном на получение гуманитарной помощи для местного населения.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.