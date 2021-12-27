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Пандемия COVID-19

Меньше 80% коек, развернутых для больных ковидом, занято в УФО

Всего в округе за всю пандемию зарегистрировано 635 513 случаев заражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Менее 80% коек, которые предназначаются для госпитализации пациентов с коронавирусом, заняты в регионах Уральского федерального округа (УФО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник аппаратом полномочного представителя президента РФ в округе Владимира Якушева.

"Уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 тыс. коек (78,8%), что на полторы тысячи меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах УФО", - говорится в сообщении.

Всего в округе за всю пандемию зарегистрировано 635 513 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 571 351 человек, умерли 22 450 пациентов.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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