Прямые рейсы запустят из Петербурга в столицы Хорватии и Словении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга запустят с конца января в хорватский Загреб и словенскую Любляну. Грузопассажирские перевозки по данным направлениям начнет выполнять авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот"), сообщили в понедельник в пресс-службе компании-оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Из аэропорта Пулково авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с конца января 2022 года открывает грузопассажирские рейсы в Любляну (Словения) и Загреб (Хорватия). Полеты в столицу Словении начнут выполняться с 22 января один раз в неделю по субботам, в столицу Хорватии - с 23 января по воскресеньям", - рассказали в пресс-службе.

Лайнеры Airbus A320 будут отправляться из Петербурга в Любляну каждую субботу в 11:00, обратные рейсы будут выполняться в 12:05 по местному времени. По хорватскому направлению самолеты "России" будут отправляться по воскресеньям, с вылетом из Петербурга в 11:05 и последующим отбытием из Загреба в 13:15.

В управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" рекомендуют перед бронированием билетов ознакомиться с действующими эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ стран прибытия.