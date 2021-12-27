В Севастополе отменили требование предъявлять QR-код в театрах и кафе

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Документы о вакцинации или перенесенном коронавирусе больше не требуется предъявлять в театрах, кинотеатрах, заведениях общепита и сферы услуг в Севастополе. Соответствующее решение принято в ходе заседания оперативного штаба.

"Я считаю, что при любом анализе очевидно, факт непреложный, что мы достигли высоких показателей иммунизации, после чего пошло снижение заболеваемости. <...> Мы сегодня рассмотрели вопрос о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер в Севастополе, в частности, о предъявлении документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе в театрах, кинотеатрах, организациях общепита и сферы услуг. Необходимость масочного режима сохраняется во всех вышеперечисленных местах и в транспорте", - сказал губернатор Михаил Развожаев.

По итогам заседания штаба решение об отмене обязательного предъявления документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе оперштабом было одобрено и принято.

Развожаев уточнил также, что в Севастополе до 31 января продолжает действовать режим повышенной готовности.

По данным правительства, в последние несколько недель в городе снижается число новых случаев заражения: если в октябре и ноябре количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки, то в последние дни не достигает и 100 - так, за последние сутки зарегистрированы 59 новых заражений.

В начале декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь первым в стране перешел порог коллективного иммунитета - показатель составляет 80,8%, то есть привиты или переболели 328 тыс. человек (однако местные власти неоднократно отмечали, что при официальной численности населения 510 тыс. человек в регионе проживают гораздо больше).