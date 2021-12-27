БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Знаменитый курортный таиландский остров Пхукет с начала ноября посетили почти 13 тыс. российских туристов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

По его данным, с 1 ноября по 22 декабря Пхукет посетили 12 825 человек. "Это только Пхукет, при этом число выявленных случаев коронавируса среди российских граждан исчисляется несколькими десятками, то есть минимум, - подчеркнул он. - Более того, на Пхукете наши граждане вышли на первое место [по числу] иностранцев, которые с 1 ноября прибыли на остров". Согласно информации министерства здравоохранения королевства, лишь с 1 по 26 декабря в Таиланд прибыло 12 297 россиян.

"Российский турист, несмотря на всякие сложности с оформлением документов, продолжает прибывать в Таиланд", - сказал он. "Начиная с ноября люди начали возвращаться, то есть не только туристы поехали, но и стали приезжать некоторые соотечественники, которые покинули Таиланд во время пандемии", - пояснил дипломат.

"В Таиланде остается какое-то число более-менее постоянно проживающих наших граждан, - продолжил он. - По нашим оценкам, таковых во всех регионах страны примерно сейчас от 10 до 15 тыс.". "Это приблизительные оценки с учетом тенденций притока и оттока наших граждан в связи с той ситуацией, которая сложилась во время пандемии, когда многие уехали, поскольку бизнес пришлось закрыть", - добавил посол.