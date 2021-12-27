В Киеве сообщили, что около 30 тонн гумпомощи от ООН доставили в Донбасс

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 28 тонн гуманитарной помощи доставлено в неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей по линии ООН. Об этом в понедельник сообщило министерство внутренних дел страны.

"Сегодня через контрольный пункт въезда - выезда "Счастье" [в Луганской области Украины] на временно оккупированную территорию [Украина считает неподконтрольные территории Донбасса оккупированными] доставлено более 28 тонн гуманитарного груза от <...> ООН", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Донбасс привезли строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.

Гуманитарные грузы в Донбасс на регулярной основе доставляются и из России. 23 декабря 105-ю партию помощи доставила колонна МЧС РФ. В состав груза общим весом 88 тонн вошло медицинское оборудование и медикаменты. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов.