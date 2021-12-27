Politico: в Госдепе не хватает средств на обеспечение других стран вакциной от ковида

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию, входящее в структуру Госдепартамента, испытывает нехватку средств на распространение вакцины от нового коронавируса в мире, оно запросило дополнительное финансирование. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты Politico .

По словам двух источников издания из числа сотрудников указанной структуры, у нее "кончаются средства на финансирование кампании [президента США Джо] Байдена, направленной на то, чтобы сделать миллионы прививок в мире в 2022 году". Источники уточнили, что без дополнительных средств агентство "не сможет в полной мере выполнить свои обязательства по оказанию помощи администрации Байдена в распространении сотен миллионов доз произведенной США вакцины в странах с низкими и средними доходами к середине 2022 года". Согласно оценкам американских чиновников, агентству требуется "минимум $7 млрд в 2022 году" для выполнения поставленной задачи.

Как отмечается в публикации, в текущем году агентству было выделено более $1,6 млрд на указанную программу. Эти средства уже потрачены или распределены на ближайшие несколько месяцев. Источники уточнили, что "агентство работает с Белым домом над изысканием необходимых дополнительных средств".

В материале приводится комментарий представителей структуры: "Агентство США по международному развитию не снижает активности в работе, мы проводим оценки того, что нам потребуется, в то же время мы продолжаем взаимодействовать с иностранными партнерами в дальнейшем выполнении задачи в 2022 году".

Администрация Байдена ранее пообещала поставить в другие страны около 1,2 млрд доз вакцин. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 52,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 816 тыс. человек. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.