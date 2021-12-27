Строители передали медикам новый инфекционный корпус Курской областной больницы

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Строители в понедельник передали медикам новый инфекционный корпус Курской областной клинической больницы. Оснащенный современным оборудованием инфекционный центр сможет использовать все ресурсы областной больницы за счет своего расположения, отметил после осмотра объекта замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

"Создан современный центр инфекционной помощи пациентам с новым диагностическим оборудованием. Этот центр создан надолго, это капитальное строение на территории областной больницы, которое связано со всей инфраструктурой областной больницы. Это крайне важно, потому что врачи из других отделений могут принимать участие в лечении именно здесь, можно использовать ресурсы всей областной больницы", - сказал Гриднев.

Строительство инфекционного корпуса областной больницы в Курске для лечения пациентов с коронавирусом началось в январе 2021 года. Корпус рассчитан на 232 места, в том числе 24 реанимационных. Ежегодно помощь в инфекционном корпусе смогут оказывать более 3,5 тыс. пациентов с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, максимальный резерв - более 5 тыс. пациентов. Корпус состоит из семи отделений, общая площадь зданий - около 23 тыс. кв. метров, на строительство центра направили более 3,2 млрд рублей.

Как отметил губернатор региона Роман Старовойт, в ходе строительства корпуса было принято решение увеличить количество реанимационных коек фактически вдвое. "Проведены все тестовые процедуры, проверено электроснабжение, кислородное оборудование. В случае необходимости у нас есть возможность перепрофилировать этот корпус для оказания другой медицинской помощи ", - добавил Старовойт.