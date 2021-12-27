Политологи назвали пандемию, выборы и обновление общества "Знание" событиями года в России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Борьба с пандемией коронавируса, выборы в Госдуму и обновление общества "Знание" стали главными темами в общественно-политической жизни России в 2021 году. Такое мнение высказали в понедельник политологи в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на тему "2021. Политические итоги года".

"Несомненно главной в этом году опять стала пандемия коронавируса. Она никуда не исчезла, нам угрожает очередной активный штамм, люди устали от ограничений. Еженедельно за границей проходят марши и протесты против ограничений, но у нас этого нет. Это, пожалуй, один из важных итогов этого года, что российская власть умудряется вести тонкую игру, не раздражает людей избыточными ограничениями, при этом борьба с пандемией идет, больницы работают", - сказал руководитель ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Важнейшим событием года назвал пандемию и председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. "Можно вспомнить дискуссии предвыборные, которые вокруг пандемии и вакцинации разворачивались, можно вспомнить, как пандемия навязала формат [избирательной] кампании (предыдущая волна как раз пришлась на старт кампании). Безусловно, проблема пандемии не разрешена, она и дальше будет влиять на все политические процессы и с точки зрения форматов, процессов, и с точки зрения предвыборных дискуссий, обсуждения различных мер по борьбе с ней", - считает Костин.

Выборы в Госдуму

Вторым по значимости событием уходящего года политологи назвали выборы в Госдуму, появление в нижней палате парламента пятой партии и обновление депутатского корпуса.

"Были ожидания о провале партии власти, однако этого не произошло. Если везде из-за пандемии действующая власть на выборах теряет, то в России этого и близко нет. "Единая Россия" достаточно успешно разыграла свои карты, показала себя партией реальной помощи, обновилась, эффективно сработали кадровые механизмы", - сказал Кузнецов. По его словам, одним из главных победителей 2021 года является партия "Единая Россия", но не только она добилась успеха. "В парламенте появились "Новые люди". Это показывает, что наша политическая система вполне изменчива, отвечает на запрос граждан на обновление", - отметил Кузнецов. При этом, по его словам, проигравшей стала ЛДПР, потерявшая ряд ключевых позиций на Дальнем Востоке, а КПРФ не реализовала свой потенциал главной оппозиционной политической партии страны.

Костин также полагает, что единороссам на этих выборах удалось подтвердить свой статус ведущей политической силы. Кроме того, добавил он, "появилась пятая партия [в Госдуме], расширилось партийное представительство, это событие не только номинально основное, но и, по сути, тоже одно из главных событий года". Еще одним важным событием года он назвал дистанционное электронное голосование на думских выборах. "Согласие граждан с итогами голосования, высокое доверие к результатам и [к Центральной] избирательной комиссии говорит о том, что эта [избирательная] кампания прошла успешно", - сказал Костин. По его словам, политическим открытием года стала пятерка федерального списка "Единой России" на думских выборах, а разочарованием года - избирательная кампания партии "Яблоко".

Обновление общества "Знание"

Еще одним из главных событий года эксперты назвали обновление общества "Знание". "Несмотря на то, что речь идет об образовательной, общественной инициативе, коммуникационная среда, созданная "Знанием", очень сильно будет влиять на политические мотивации", - считает Костин. По его словам, есть спрос на интеллектуальные продукты, "Знание" имеет "достаточно хорошие перспективы в следующие три года стать одним из центров обсуждения повестки".

Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ (центр "Сити") Евгений Михайленко привел в пример телефонный опрос 1 600 респондентов, согласно которому сейчас в России есть запрос на развитие науки и технологий. "Большинство опрошенных в целом высоко ценят достижения науки", - сказал он, отметив, что почти половина респондентов знает об обществе "Знание", при этом в начале года известность была нулевая.

Еще одним важным событием года эксперты назвали развитие волонтерского движения. "Волонтерское движение актуализировала пандемия", - сказал Костин. По его словам, власти также приложили усилия по популяризации волонтерства - были созданы обучающие "центры для тех, кто готов помогать".

Среди других важных тем уходящего года политологи назвали обострение международной обстановки, ситуацию на Украине, рост цен и инфляцию, снижение протестных настроений и крах несистемной оппозиции.