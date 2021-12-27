Российская сторона предоставила таиландскому регулятору все данные по "Спутнику V"

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Российская сторона предоставила таиландскому регулятору всю необходимую для регистрации информацию по вакцинам "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Мы с таиландскими партнерами давно обсуждаем вопрос регистрации российских вакцин в королевстве, - сказал он, отметив, что сейчас речь уже идет о регистрации и "Спутника Лайт". - Вынужден констатировать, что до сих пор наши вакцины здесь не зарегистрированы". "Продолжаются дискуссии по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и местного регулятора. По имеющейся у нас информации, все необходимые документы с российской стороны были переданы и на просьбу таиландского регулятора о предоставлении дополнительных материалов была положительная реакция и такие данные были также предоставлены", - подчеркнул Томихин.

По его словам, контакты по теме регистрации "Спутника V" ведутся уже год. "Мы постоянно задаем вопросы нашим партнерам, что происходит с регистрацией наших вакцин, - продолжил он. - Изначально проявлялся очень большой интерес к нашим разработкам". "Даже премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, как сообщали местные СМИ, обращался к президенту РФ с просьбой о предоставлении до 10 млн доз вакцины "Спутник V", - напомнил Томихин. - Российская сторона отреагировала очень быстро и позитивно".

В конце августа текущего года "Спутник V" был включен в перечень вакцин, при наличии сертификата об иммунизации которыми иностранцам разрешено прибывать в Таиланд через "Пхукетскую песочницу" без прохождения карантина (туристические "песочницы" Таиланда - программы упрощенного въезда на курорты страны для привитых иностранных туристов без обязательного карантина. Первая "песочница" была запущена 1 июля на острове Пхукет). "Мы до сих пор получаем письма с вопросами о том, когда в Таиланде можно будет применять "Спутник V", поскольку это название в королевстве очень многие знают, - отметил посол. - Было много писем в посольство с просьбами провести вакцинацию российской прививкой, но без решения регулятора это сделать весьма затруднительно". "Мы будем продолжать контакты с таиландской стороной, надеемся, что окончательное и позитивное решение будет принято", - подытожил дипломат.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав проинформировал о 2,4 тыс. заразившихся и 18 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,21 млн, вылечились более 2,15 млн человек, умерли 21,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 45,4 млн человек.