Власти КНР приказали провести дезинфекцию города Сиань из-за COVID-19

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти города Сиань (провинция Шэньси) в центральной части Китая начали повсеместную дезинфекцию из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily со ссылкой на местные власти.

В связи с тем, что за последние три дня суточное число заболевших в городе выросло втрое, местный центр по противодействию COVID-19 принял решение провести повсеместную дезинфекцию.

В городе введен локдаун, на улицах распыляются дезинфицирующие вещества. Власти попросили жителей держать окна закрытыми и соблюдать меры предосторожности на улицах.

В Сиане проживают около 13 млн человек.

Днем ранее китайские власти зафиксировали 235 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 20 января, когда существовал очаг инфекции на севере и северо-востоке страны.