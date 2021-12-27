Россия и Таиланд готовят мероприятия по случаю 125-летия установления дипотношений

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Россия и Таиланд готовят несколько различных мероприятий по случаю празднования 125-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"На следующий год мы и таиландская сторона планируем реализовать ряд идей, их на самом деле предостаточно, но многое, конечно, будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - пояснил он. - К сожалению, ситуация может меняться очень быстро и неожиданно". "У нас довольно много разных наработок и предварительных договоренностей, но то, как будет все это реализовываться, зависит от ситуации. Запланированы мероприятия в различных областях, в том числе на уровне политического руководства, а также культурные контакты", - уточнил посол.

Томихин рассказал, что запланировано подписание целого ряда двусторонних документов. "Оптимально подписать эти документы в следующем году. Это самые разные двусторонние соглашения в абсолютно различных областях, в том числе торговой, а также в гуманитарной и научно-технической сферах", - добавил он.

"Мы рассчитываем, что в Таиланде и в России смогут побывать творческие коллективы как в рамках традиционных фестивалей, так и, может быть, с самостоятельными гастролями, - продолжил он. - Спорт тоже включен в перечень этих идей, которые мы прорабатываем с нашими друзьями".

"Начало празднованию уже положено, поскольку мы реализовали одну договоренность с нашими таиландскими друзьями, - рассказал он. - С 1 сентября на сайтах нашего посольства в Бангкоке и таиландского в Москве проводился конкурс на лучший вариант логотипа будущего юбилейного года". "Было прислано более 100 самых разных эскизов с использованием традиционных идей, отражающих культурные символы наших двух стран, а также различные креативные варианты", - добавил Томихин. По его словам, 28 декабря в МИД Таиланда будет представлен логотип, его автор, который получит денежное вознаграждение, изложит концепцию работы.

"Мы стали загодя готовиться к празднованию юбилея двусторонних дипотношений, и наши таиландские партнеры тоже очень активно включились в этот процесс, - сказал Томихин. - Надеюсь, что сообща нам удастся многое сделать". "Конечно же, мы рассчитываем, что в следующем году эпидемическая ситуация позволит приехать сюда многим нашим представителям", - подытожил он.