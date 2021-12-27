Воронежская область направит на закупку машин скорой помощи втрое больше средств

ВОРОНЕЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области в 2022 году дополнительно направят до 500 млн рублей на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, что в 3,6 раза больше уровня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев сообщил о своем решении выделить дополнительно до 500 млн рублей в 2022 году на закупку новых машин скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы Воронежского регионального отделения партии "Единая Россия", в 2021 году в бюджете области на приобретение автомобилей скорой медпомощи было дополнительно выделено 138 млн рублей, на эти средства было приобретено более 70 машин.