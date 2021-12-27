Фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" стартовал в восьмой раз

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Прием работ на фотоконкурс "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО) стартовал в понедельник. В нем будет 10 номинаций, а прием работ закончится в апреле, сообщает пресс-служба РГО.

"27 декабря Русское географическое общество открыло прием работ на VIII фотоконкурс <...> "Самая красивая страна". Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей, за семь лет мы получили больше полумиллиона снимков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году работы принимаются в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Россия в лицах", "Макромир", "Подводный мир", "Живой архив" и "Магия стихии".

Прием работ завершится 10 апреля 2022 года. "Экспертная комиссия, в которую входят 15 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по 10 финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая-июня 2022 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей", - сообщает пресс-служба.

Работу в жюри продолжат президент РГО Сергей Шойгу, актеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, лучший в мире фотограф дикой природы по версии премии Wildlife Photographer of the Year Сергей Горшков, оператор известных документальных фильмов "Океаны" и "Жители океанов" Филипп Рос. Полный состав жюри будет объявлен в январе 2022 года.

Главная награда в каждой номинации основного конкурса - 250 тыс. рублей. Обладатели специальных призов получат 100 тыс. рублей. Победитель "Самой красивой страны глазами детей" получит квадрокоптер. Работы финалистов примут участие в выставках в России и по всему миру.