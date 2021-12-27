В Петербурге построят шесть школ и детский сад по механизму концессий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Вопрос возможности заключения концессионных соглашений (форма государственно-частного партнерства) на строительство объектов образования в Петербурге был одобрен в ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В четырех районах города планируется возведение шести школ и детского сада по данному принципу, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

"При финансовом участии "Газпромбанка" в Выборгском, Пушкинском, Красносельском и Невском районах планируется создание шести общеобразовательных учреждений и одного детского дошкольного учреждения. Для этого будет использован механизм концессий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация данных проектов включена в госпрограмму "Развитие образования в Санкт-Петербурге", объекты будут построены в районах с активной жилой застройкой. Так, в Пушкине появится школа на 550 мест и образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 220 мест и школы на 850. На проспекте Энгельса появятся две школы на 550 и 825 мест, на Октябрьской набережной планируется школа на 1 375 мест и на Ленинском проспекте - на 1 100 мест.

"За три года в городе введена 31 школа. Вместе с инвесторами и застройщиками мы прилагаем все усилия, чтобы в городе появилось достаточное количество новых, современных и комфортных школ и детских садов. Строим их по Адресной инвестиционной программе и выкупаем у застройщиков. Теперь мы можем использовать еще один механизм - концессионные соглашения", - процитировали в пресс-службе Беглова.

Правительство России в 2021 году приняло программу, которая на основе концессий позволяет субсидировать региональные расходы на строительство школ.