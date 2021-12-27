В Ленобласти федеральная трасса М-10 "Россия" получила ночное освещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Весь участок федеральной трассы М-10 "Россия" Санкт-Петербург - Москва, проходящий по территории Ленинградской области, получил освещение в ночное время суток. Общая протяженность получившего освещение участка составила 98 км, сообщили в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Вся федеральная трасса М-10 "Россия" в Ленобласти теперь освещена в темное время суток. <…> Год назад монтаж линий освещения был завершен на обходе и подходах к г. Тосно, ранее - в деревне Бабино. Общая протяженность федерального участка трассы М-10 в Ленинградской области составляет 98 км. На сегодняшний день все они освещены, что значительно повышает уровень безопасности участников движения в темное время суток", - рассказали в пресс-службе.

Работа светового оборудования регулируется удаленно, специалисты в режиме онлайн корректируют график работы светильников, контролируют параметры энергопотребления и получают уведомления о неполадках. В рамках контракта установлены 1,1 тыс. металлических опор со светильниками.

Также за 2021 год в Ленобласти был закончен капитальный ремонт двух участков М-10, с 637 по 670 км (обход Тосно - поворот на Никольское) и с 593 по 626 км (граница с Новгородской областью - деревня Рябово). В ближайшие годы ФКУ Упрдор "Северо-Запад" планирует продолжить капитальный ремонт этой дороги на участке с 626-го по 637-й км.

Как отметили в пресс-службе, федеральная трасса М-10 за счет большого количества прилегающих населенных пунктов остается одним из самых загруженных направлений в Ленинградской области. Так, по данным датчиков учета интенсивности, в июле текущего года по ней проезжало от 15 тыс. до 34 тыс. автомобилей в сутки.