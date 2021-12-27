Власти Липецкой области обещают достроить корпус онкодиспансера до конца 2022 года

ЛИПЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Хирургический корпус областного онкологического диспансера будет достроен и введен в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом сообщил журналистам глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее контракт на строительство объекта был расторгнут с подрядчиком, допустившим нарушения условий в части исполнения графика работ.

"Подписан контракт с новой подрядной организацией - победителем аукциона, которая уже приступила к работе. Перед новым подрядчиком стоит серьезная задача завершить все работы и ввести корпус в эксплуатацию до конца 2022 года", - сказал Артамонов.

По его словам, сейчас готовность объекта составляет около 50%: уже возведены несущие конструкции и внутренние перегородки, выполнены кровельные работы, штукатурка стен, готовы системы электроснабжения, водоснабжения и отопления. Также, по данным главы региона, в помещениях частично выполнена отделка.

"Новый корпус значительно повысит доступность качественной медпомощи, поэтому ход работ и график их выполнения будем держать на особом контроле", - заверил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что новый подрядчик в первую очередь займется инженерными сетями и коммуникациями, а затем перейдет к внутренней отделке и обустройству подземной и надземной частей корпуса.