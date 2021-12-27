"Промомед" отгрузил первую партию инъекционного препарата от COVID-19 "Арепливир"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир" включен в рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, первая партия препарата отгружена с завода "Биохимик". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика - ГК "Промомед".

"Министерство здравоохранения РФ включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) в обновленную, четырнадцатую, версию временных методических рекомендаций "По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)", выпущенную 27 декабря 2021 года. В тот же день первая партия препарата была отгружена с завода "Биохимик" (входит в ГК "Промомед")", - говорится в сообщении.

Всего до конца года "Промомед" планирует отправить для стационаров страны около 300 тыс. доз препарата. Фармацевтическое предприятие ГК "Биохимик", выпускающее с середины 2020 года "Арепливир" в таблетированной форме, подготовило производственные мощности завода для бесперебойной поставки препарата для парентерального введения по многочисленным запросам медиков, отметили в компании.

О регистрации в РФ "Арепливира" в инъекционной форме компания сообщила 12 ноября 2021 года. В рамках многоцентрового сравнительного клинического исследования под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря были подтверждены эффективность и безопасность препарата, подчеркнули в "Промомед".

"На фоне курса терапии исследуемым препаратом более чем в два раза чаще и в два раза быстрее наблюдается значимое улучшение клинического статуса пациентов, даже имеющих факторы риска, например, пациентов старше 60 лет. Уже через 10 дней терапии более чем у 90% пациентов (по сравнению с 62,04% в группе сравнения) наблюдалось соответствие критериям выписки из стационара", - цитирует компания члена-корреспондента РАН, профессора, заведующую кафедрой педиатрии МГУ им. Н. П. Огарева Ларису Балыкову.