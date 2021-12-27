В Израиле сократили срок для введения третьей дозы вакцины от коронавируса до трех месяцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш распорядился в понедельник сократить минимальный срок между введением второй и третьей доз вакцины от коронавируса с трех до пяти месяцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

"Генеральный директор министерства здравоохранения дал указание сократить минимальный срок для введения третьей дозы (бустера) тем, кто ее еще не получил, до трех месяцев с момента введения второй дозы вместо пяти месяцев, как это было до сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

В пресс-службе указали, что "это распоряжение распространяется на все вводимые в Израиле вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, британско-шведской AstraZeneca в любой комбинации". "Однако рекомендуется по возможности получить третий укол той же вакцины, что в первой и второй дозах", - добавили в Минздраве.

"Данные о заболеваемости ковидом в Израиле и во всем мире указывают на резкое увеличение числа инфицированных, в частности, омикрон-штаммом. В сложившейся обстановке и в свете [начинающейся в Израиле] волны омикрон-штамма потребность в повышении уровня иммунитета среди населения растет", - пояснили решение гендиректора в пресс-службе министерства.