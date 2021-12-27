Объединение афганских женщин осудило вводимые "Талибаном" новые порядки

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Представительницы общественной организации "Сеть участия женщин в политической жизни Афганистана" провели в понедельник в Кабуле пресс-конференцию, в ходе которой осудили новые порядки, вводимые захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Огромную обеспокоенность вызывают вводимые в стране ограничения в отношении женщин, а также распространение бедности и безработицы. Образование и работа являются неотъемлемыми правами женщин, и лишение их этих прав приведет общество к еще большему экономическому коллапсу", - цитирует заявление организации в своей электронной версии местная газета Hasht e Subh.

В принятом активистками специальном обращении к руководству талибов говорится о необходимости "положить конец целенаправленным убийствам в стране, отменить все ограничения для женщин, защитить свободу слова, возобновить работу женских учебных заведений и назначить специалистов в государственные органы".

Особое негодование представительниц организации вызвал принятый радикалами 25 декабря перечень требований для водителей автомобилей, согласно которым им, в частности, запрещается слушать музыку и подвозить женщин без хиджаба.

Положение женщин в Афганистане

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Кроме того, представители "Талибана" ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием представительниц слабого пола.

В сформированное талибами временное правительство, которое пока не признала ни одна страна, женщины также не были включены. Это вызвало серьезную критику со стороны международного сообщества. На встречах с лидерами "Талибана" представители ряда стран уже неоднократно заявляли о необходимости включения женщин в кабинет министров.