{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рельсовые автобусы запустят из Петрозаводска в "Рускеалу" и Сортавалу на праздники

Маршрутный номер туристических рельсовых автобусов - 932/931

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "РЖД" в дни новогодних каникул запустит для туристов рельсовые автобусы из Петрозаводска в Северное Приладожье - в горный парк "Рускеала" и курортный город Сортавала. Поезда будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Маршрут Петрозаводск - Сортавала. Даты отправления - 2, 3, 4, 7, 8 января. Время отправления - 06:20, время прибытия - 11:58. Остановки - Эссойла, Суоярви-1, Маткаселькя, Горный парк "Рускеала", Хелюля, Сортавала-Центр. <…> Маршрут Сортавала - Петрозаводск. Даты отправления - 2, 3, 4, 7, 8 января. Время отправления - 17:10, время прибытия - 22:37. Остановки - Сортавала-Центр, Хелюля, Горный парк "Рускеала", Янисъярви, Суоярви-1, Эссойла", - рассказали в пресс-службе.

Маршрутный номер туристических рельсовых автобусов - 932/931.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКарелия
Пандемия COVID-19
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Швейцарии
Как сообщили власти страны, на протяжении семи дней этот вариант коронавируса был обнаружен в 55,7% образцов биоматериала
Читать полностью