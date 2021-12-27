Рельсовые автобусы запустят из Петрозаводска в "Рускеалу" и Сортавалу на праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "РЖД" в дни новогодних каникул запустит для туристов рельсовые автобусы из Петрозаводска в Северное Приладожье - в горный парк "Рускеала" и курортный город Сортавала. Поезда будут курсировать по специально разработанному расписанию, отправляясь из Петрозаводска рано утром и возвращаясь обратно вечером, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Маршрут Петрозаводск - Сортавала. Даты отправления - 2, 3, 4, 7, 8 января. Время отправления - 06:20, время прибытия - 11:58. Остановки - Эссойла, Суоярви-1, Маткаселькя, Горный парк "Рускеала", Хелюля, Сортавала-Центр. <…> Маршрут Сортавала - Петрозаводск. Даты отправления - 2, 3, 4, 7, 8 января. Время отправления - 17:10, время прибытия - 22:37. Остановки - Сортавала-Центр, Хелюля, Горный парк "Рускеала", Янисъярви, Суоярви-1, Эссойла", - рассказали в пресс-службе.

Маршрутный номер туристических рельсовых автобусов - 932/931.