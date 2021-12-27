ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Швейцарии. Он выявлен более чем в 55% образцов биоматериала при проведении анализов, сообщило в понедельник Федеральное управление здравоохранения страны.

Согласно данным этого ведомства, "в среднем на протяжении семи дней, по состоянию на 17 декабря" омикрон-вариант был обнаружен в 55,7% образцов биоматериала, а доминировавший прежде дельта-штамм - в 43,8%. Проводились исследования также в отношении штаммов "бета", "гамма" и "лямбда".

Швейцария с середины октября переживает всплеск заболеваемости - пятую по счету волну пандемии. С 24 по 26 декабря в стране был выявлен 36 261 заразившийся, а общее число случаев инфицирования достигло 1 263 365. За время пандемии умерли 11 999 человек.

В связи с высокими темпами распространения инфекции и быстрым заполнением отделений интенсивной терапии правительство ввело в прошлый понедельник обязательный дистанционный режим работы, а рестораны, кинотеатры и спортзалы, куда раньше пускали со справками об отрицательном ПЦР-тесте на ковид, отныне разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим при предъявлении подтверждающего документа. Установлены ограничения для частных встреч: в них могут участвовать не более 10 человек, если хотя бы один из участников в возрасте 16 лет и старше не привит и не переболел.

По данным на 27 декабря, отделения интенсивной терапии заполнены пациентами на 78,7%. При этом 38,3% приходится на больных COVID-19.