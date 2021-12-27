Путин поздравил ветерана французского движения Сопротивления Филиппа де Голля

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо ветерану французского движения Сопротивления, адмиралу Филиппу де Голлю - сыну Шарля де Голля. Российский лидер тепло поздравил активного участника антифашистской борьбы в годы Второй мировой войны со 100-летним юбилеем.

"Хотел бы выразить восхищение мужеством и героизмом, проявленными Вами в годы борьбы с фашистскими захватчиками, а также признательность за Ваше доброе отношение к нашей стране", - отмечается в послании, которое по поручению президента передал в понедельник в Париже посол РФ во Франции Алексей Мешков. Глава российского государства пожелал французскому ветерану доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

В своем письме Путин поблагодарил за переданную ему книгу о Шарле де Голле - отце юбиляра. Российский президент отметил, что генерал де Голль, с именем которого связана целая эпоха в истории Франции, внес "неоценимый вклад в развитие конструктивных российско-французских отношений".

От лица семьи де Голлей поздравления принимал внук основателя движения Сопротивления Пьер. Письма на русском и на французском языках ему вручили в подарочной коробке вместе со статуей Филиппа. Ему также подарили настольный письменный набор "Москва", состоящий из нескольких шкатулок ручной работы с лаковой росписью в виде панорамы российской столицы.

Герой войны

Как отмечалось на торжественной церемонии в российском посольстве, в годы войны морской офицер Филипп де Голль сражался за освобождение родины в составе сил Свободной Франции под руководством своего отца - генерала Шарля де Голля (1890-1970). Выполняя его распоряжение, в августе 1944 года в Париже 22-летний патриот, рискуя жизнью, без оружия и без охраны пришел в штаб-квартиру немецкого гарнизона в Бурбонском дворце, чтобы от имени французского военного командования потребовать немедленной и безоговорочной капитуляции сил вермахта. В память об этом историческом событии на стене дворца, занимаемого ныне нижней палатой французского парламента - Национальным собранием, установлена мемориальная доска.

"Для нас это большая честь - принимать сегодня здесь вас, - сказал Мешков, обращаясь к сыну Филиппа Пьеру. - Особенно символично, что мероприятие проводится здесь, в резиденции российского посла во Франции, где неоднократно бывал генерал [Шарль] де Голль". Он отметил, что в современной Европе "сложно найти политических деятелей такого уровня, на котором был генерал де Голль", который "смотрел в будущее нашего континента".

Воля отца

После освобождения Парижа Филипп де Голль участвовал в наступлениях в Вогезах, Лотарингии, Эльзасе, в освобождении Кольмара, других сражениях Второй мировой войны. В боях он был ранен шесть раз. В послевоенное время учился в военных академиях, командовал кораблями.

Звание адмирала и пост генерального инспектора военно-морских сил и морской авиации Франции флотоводец получил уже после ухода отца с поста президента республики. Де Голль-старший, как вспоминают в семье, исключал любое покровительство родственникам, которым в его представлении не полагалось вторгаться в политику. Это не мешало отцу и сыну относиться друг к другу с особым доверием.

Рядом с отцом Филипп оставался до конца его дней. В день кончины генерала 9 ноября 1970 года именно он сообщил республике последнюю волю бывшего президента: никаких посмертных почестей и наград, на надгробном камне лишь даты и имя - Шарль де Голль.

Как рассказал корреспонденту ТАСС сын юбиляра Пьер де Голль, адмирал, потерявший семь лет назад жену, живет один, но его часто навещают четверо сыновей, внуки и правнуки. После ухода с военной службы Филипп де Голль в течение семнадцати лет был членом Сената республики, верхней палаты французского парламента, но оставил эти обязанности в 2004 году. Среди заслуженных ветераном многочисленных боевых наград - советский орден Отечественной войны первой степени.

Благодарность президенту РФ

"Я бесконечно благодарен президенту Путину за его внимание и чудесные подарки. Я с гордостью передам их моему отцу, который завтра отмечает свой столетний юбилей. Для меня нынешнее событие - это повод вновь заявить о тех связях и той дружбе, что существует между нашими народами", - сказал Пьер де Голль.

Он попросил передать глубокую признательность российскому президенту от себя лично и от всей его семьи. После этого он вместе с гостями мероприятия поднял бокал шампанского за здоровье лидера РФ и всех россиян. "Желаю здоровья и процветания президенту Путину и всему российскому народу", - сказал он.