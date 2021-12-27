В Грозном появилась улица имени Евгения Зиничева

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Улица имени бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга, появилась в Грозном. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Знаменательно, что эту улицу мы называем именем бывшего министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в День спасателя. Улица примыкает к ГУ МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части №1 в Ахматовском районе Грозного. Евгений Николаевич является наглядным примером настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России", - отметил Кадыров.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.