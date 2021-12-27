В Петербурге ликвидировали 20 незаконных елочных базаров за первую неделю после открытия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в первую неделю после открытия елочных базаров в ходе проверок обнаружили и ликвидировали 20 незаконных участков торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"За неделю сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и Центра повышения эффективности использования государственного имущества провели рейды в Невском, Приморском, Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах. В результате от незаконных елочных базаров освобождено 20 участков на Варшавской и Садовой улицах, на Искровском, Коломяжском, Ленинском проспектах, улицах Димитрова, Типанова, Орджоникидзе, на проспекте Ветеранов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что незаконные точки торговли были обнаружены на проспекте Королева, Испытателей и Просвещения. По два участка было освобождено на проспекте Чернышевского, Народной и Будапештской улицах, Светлановском проспекте. Торговые конструкции были демонтированы, а деревья теперь подлежат утилизации.

Елочные базары на улицах Петербурга открылись 20 декабря. По словам губернатора города Александра Беглова, подобные рейды будут проводить вплоть до 31 декабря, контроль за размещением точек торговли будет усилен.

За самовольную установку элементов благоустройства нарушители будут привлечены к административной ответственности. Предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей - для физического лица, до 50 тысяч рублей - для индивидуального предпринимателя и до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.

По правилам торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на основании документов на земельные участки. Договоры на аренду земли под елочные базары заключаются по итогам торгов на пять зимних сезонов подряд. Кроме того, торговать елками разрешено на участках, которые находятся в частной собственности или на ярмарках, организованных районными администрациями.