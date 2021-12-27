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В Канаду пришли морозы до 55 градусов

Предупреждения о сильных морозах были, в частности, распространены в Альберте, Британской Колумбии, Манитобе, северной части Онтарио и Саскачеване

ОТТАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экстремальные морозы пришли на этой неделе в Западную и Центральную Канаду. Об этом сообщается в понедельник в информационном бюллетене Национального метеобюро страны.

Так, предупреждения о сильных морозах - от минус 35 до минус 55 градусов Цельсия - были распространены в Альберте, Британской Колумбии, Манитобе, северной части Онтарио и Саскачеване. Например, в городах Ред-Дир и Эдмонтон (оба находятся в провинции Альберта), где 26 декабря начался молодежный чемпионат мира по хоккею, столбики термометров местами могут опускаться от 39 до 45 градусов ниже ноля.

В связи с такой погодой синоптики также распространили предупреждение о том, что столь экстремальные холода могут вызвать переохлаждение и привести к обморожению. Кроме того, метеорологи призвали канадцев не забывать о домашних животных и не оставлять их на улице.

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