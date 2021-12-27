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Эксперты: инклюзивное среднее профобразование в России станет более доступным

Специалисты Федерального методического центра инклюзивного образования Института развития профессионального образования разработают соответствующие рекомендации в 2022 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты Федерального методического центра инклюзивного образования Института развития профессионального образования (ИРПО) разработают в 2022 году рекомендации по комплексному психолого-педагогическому сопровождению студентов с ограничениями по здоровью, которые обучаются в колледжах и техникумах РФ.

В пресс-службе института уточнили, что вице-премьер Татьяна Голикова утвердила межведомственный комплексный план мероприятий, призванный качественно изменить систему инклюзивного образования в стране, сделать ее доступной для всех ребят с инвалидностью.

"В 2022 году специалисты ФМЦИО подготовят методические рекомендации по комплексному психолого-педагогическому сопровождению студентов с инвалидностью, обучающихся по программам СПО. Также будет проведена работа по развитию на базе колледжей и техникумов специализированных мастерских для содействия профессиональному обучению и дальнейшей трудовой занятости выпускников, имеющих интеллектуальные нарушения. Основным направлением деятельности таких мастерских станет профессионально-трудовая и социокультурная реабилитация людей с инвалидностью и ОВЗ", - говорится в сообщении.

В плане 55 мероприятий, которыми предусмотрено, в том числе развитие системной профориентационной работы, совершенствование управленческих моделей инклюзивного профобразования, сопровождение трудоустройства выпускников. Также будет проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы и разработке различных рекомендаций, обеспечивающих доступность профобразования.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Пандемия COVID-19
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