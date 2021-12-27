СМИ: после распада СССР Украина потеряла 20% населения

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украина после распада СССР потеряла 20% населения и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения.

"За 30 лет страна недосчиталась ровно каждого пятого своего жителя (было 52 млн, а стало 41,6 млн человек)", - пишет в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на данные Всемирного банка и Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Антилидером списка оказалась Латвия, потерявшая 28,3% населения, за ней следует - Литва (-24,5%) и Грузия (-23,2%). Наибольший прирост населения зафиксировали в Таджикистане (+76,6%), Узбекистане (+63,4%), Туркменистане (+59,2%) и Киргизии (+47,7). Население России уменьшилось на 2,9%, Белоруссии - на 7,8%.

Всего же население СССР перед распадом составляло 288,14 млн жителей. Теперь же общее население всех стран (без учета провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) составляет 295,67 млн человек. Таким образом, за 30 лет рост населения на территории бывшего Союза составил 7,53 млн человек, или же 2,6%, отмечает издание.

Демографический кризис

Ранее заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Александр Гладун отметил, что демографический кризис на Украине происходит из-за низкой рождаемости, высокой смертности и эмиграции. По его словам, на Украине все составляющие демографического процесса "находятся в кризисном состоянии". "Это прежде всего низкая рождаемость, смертность выше, чем в европейских странах, и миграционные процессы, которые мы сейчас не можем даже оценить", - пояснил Гладун.

По данным Госстата Украины, рождаемость в 2021 году может стать самой низкой за всю историю независимости страны. С 2014 года показатель упал на 40% и продолжает снижаться. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тыс. младенцев, в 2020 году - 24,5 тыс., а в первой половине 2021 года - 22 тыс. Последний раз прирост населения наблюдался на Украине еще во времена СССР - в 1990 году. С тех пор оно только уменьшается. Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020 году - 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 год может перекрыть этот антирекорд.

Международный валютный фонд рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет примерно треть рабочей силы. По прогнозу МВФ, население Украины к 2025 году сократится на 1 млн человек и составит 40,7 млн. По оценке ООН, население Украины к 2050 году сократится на 7 млн человек - до 35 млн. При этом украинцы будут жить в условиях высокой инфляции и замедления темпов экономического роста.